A recomendação, também "dirigida às autoridades nacionais" , surge numa altura em que algumas instituições já tinham tomado esta decisão por iniciativa própria. Foi o caso do grupo Santander, que anunciou a suspensão da distribuição de dividendos este ano, optando por um pagamento único em 2021, quando for possível avaliar o impacto do coronavírus.





O BCP seguiu o mesmo caminho, ao suspender o pagamento dos dividendos referentes ao exercício de 2019, o que irá representar uma poupança de cerca de 134 milhões de euros. Isto depois de só no ano passado ter voltado a distribuir dividendos, após um interregno de oito anos.



Já a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ainda não se reuniu para discutir este assunto, diz fonte oficial.



Mas nem todos optam pela suspensão. O CaixaBank anunciou que vai reduzir o dividendo proposto para o exercício de 2019 de 15 para 7 cêntimos por ação. O BPI, detido a 100% pelo grupo catalão, vai manter o pagamento à casa-mãe. "O BPI vai pagar o dividendo previsto, referente aos resultados de 2019", afirma fonte oficial. O BPI não pagou dividendos relativos aos exercícios de 2010 a 2017. No ano passado, pagou 140 milhões ao CaixaBank. Este ano, a administração propôs entregar 117 milhões de euros à casa-mãe, 36% dos lucros de 2019.

Em Itália, o país europeu mais afetado pela covid-19, vários bancos seguiram o conselho do banco central. O Unicredit suspendeu o pagamento de dividendos de 63 cêntimos por ação e cancelou uma recompra de ações programada no valor de 467 milhões de euros. O Intesa Sanpaolo disse que ia rever a recomendação do BCE na sua próxima reunião de 31 de março.Segundo o regulador europeu, os bancos teriam um capital extra de 30 mil milhões de euros, caso seguissem a sua indicação.