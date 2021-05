Stock da Cunha: BES tinha rubrica de juros anulados a devedores

O antigo presidente do conselho de administração do Novo Banco foi ouvido pelos deputados no âmbito da comissão parlamentar de inquérito às perdas da instituição financeira.

Stock da Cunha: BES tinha rubrica de juros anulados a devedores









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.