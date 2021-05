Stock da Cunha: Havia "maçãs podres" no BES e Novo Banco, mas também "heróis"

está a ser ouvido esta terça-feira, 4 de maio, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"esmagadora maioria" dos trabalhadores foram "heróis".

depois deste último ter pedido para deixar o cargo.

Eduardo Stock da Cunha, antigo presidente do conselho de administração do Novo Banco, afasta a ideia de que o BES, e agora o banco liderado agora por António Ramalho, eram um "bando de malandros". A maioria dos trabalhadores foram "heróis".O gestorStock da Cunha sublinhou que havia "maçãs podres" e "vilões" no BES. No entanto, aE muitos destes acabaram por perder os empregos."Quando chegámos, a primeira coisa que fizemos foi gerir animicamente os trabalhadores do Novo Banco", disse o ex-presidente do banco. "Falamos de lesados, mas os maiores lesados foram os trabalhadores" da instituição financeira. "Muitos deles foram também apanhados nestes veículos", como foi o caso do papel comercial,, e "muitos sofreram ameaças à sua integridade física", referiu."Esta história tem alguns vilões, mas tem alguns heróis também", disse. "Nunca foi reconhecido esse contributo dos trabalhadores do Novo Banco."Eduardo Stock da Cunha substituiu Vítor Bento à frente do Novo Banco,E ocupou a liderança entre setembro de 2014 e julho de 2016. O gestor regressou depois ao britânico Lloyds Bank.(Notícia atualizada.)