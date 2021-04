Polónia aplica nova multa de 13,2 milhões à Jerónimo Martins

A Jerónimo Martins foi multada em 60 milhões de zlotys (13,2 milhões de euros) na Polónia, onde conta com a rede de supermercados Biedronka, por alegadamente "induzir os consumidores em erro quanto ao país de origem dos legumes e frutas, o que pode ter distorcido as suas decisões de compra".

Segundo a acusação, divulgada esta segunda-feira, 26 de abril, o grupo de origem portuguesa não cumpriu a "obrigação básica" de fornecer "informação confiável sobre os produtos oferecidos" e "os consumidores que pretendiam comprar batatas, tomates ou maçãs polacos eram frequentemente induzidos em erro" nas lojas da Biedronka.

A Autoridade da Concorrência e Defesa do Consumidor (UOKiK) descreve ainda que a investigação revelou que, em muitos casos, as informações nos rótulos eram diferentes das que constavam na embalagem coletiva ou nos documentos de entrega e assinala que "essas violações foram sistemáticas e duradouras".

