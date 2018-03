Morreu o fundador da Toys “R” Us

Com apenas 25 anos, Lazarus lançou a semente do que viria a tornar-se um verdadeiro império dos brinquedos, com a abertura da Children's Bargain Town, em Washington, onde começou por vender mobília para crianças, em 1948.



Gradualmente, a loja aventurou-se na venda de brinquedos e Lazarus acabou por abrir a primeira loja Toys "R" Us nove anos depois, em 1957. Foi CEO e presidente até 1994.





A notícia do falecimento do fundador surge numa altura de grandes dificuldades para a cadeia de lojas de brinquedos, que anunciou, na semana passada, que vai encerrar ou vender todos os estabelecimentos nos EUA, após o fracasso do seu processo de reestruturação.



A retalhista está também a viver momentos difíceis no Reino Unido - uma vez que também foi anunciado que as 100 lojas britânicas seriam encerradas – e a analisar a viabilidade do negócio em várias geografias, como é o caso de Portugal.





Já esta terça-feira, a Toys 'R' Us entrou com um pedido de insolvência na Península Ibérica para a sociedade que detém os imóveis onde estão instaladas as lojas em Portugal e Espanha.



O pedido de insolvência entrou em Madrid para a sociedade Toys'R'Us Iberia Real Estate, empresa que detém 26 propriedades do grupo onde estão instaladas as lojas.