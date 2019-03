A Correos, empresa de correios detida a 100% pelo Estado espanhol, está determinada em iniciar o seu processo de internacionalização pelo mercado português e para tal pretende avançar para a compra de um operador local.

A notícia foi avançada pelo El Pais, que cita fontes próximas da operação. O presidente da empresa pública espanhola já tinha revelado que a Correos iria avançar em 2019 com um plano de internacionalização que teria início em Portugal e passava também pelo sudeste asiático.

Juan Manuel Serrano tinha revelado em janeiro que a entrada no mercado português seria no setor das encomendas, com entregas num prazo máximo de 24 horas em Portugal e Espanha.

Agora o El Pais refere que a empresa espanhola está a ultimar a compra de uma empresa portuguesa, com o objetivo de criar um operador ibérico que seja capaz de "aproveitar o ‘boom’ da distribuição gerado com o forte crescimento do comércio eletrónico".

A empresa alvo em Portugal não é identificada, mas o El País refere que a operação terá sempre que ser aprovada pelo Conselho de Ministros espanhol, dado que a Correos é detida a 100% pelo estado espanhol.

A entrada da Correos em Portugal representa uma concorrência adicional para os CTT, embora Francisco Lacerda já tenha desvalorizado o impacto. Citado pelo jornal espanhol, o CEO dos CTT disse que a empresa portuguesa "se os Correos vierem, será mais um concorrente, mas confiamos na nossa capacidade e vantagem competitiva". Lacerda acrescentou que já fornece todas as grandes empresas do setor em Espanha.

A Correos estima que tenha fechado o exercício de 2018 com prejuízos de 150 milhões de euros, prevendo reduzir este valor para 7,4 milhões de euros no final deste ano.