Bloomberg

O Conselho de Ministros espanhol aprovou esta sexta-feira, 5 de abril, a compra por parte da empresa pública Correos de Espanha de 51% da Rangel Expresso.Com esta operação a Correos de Espanha, 100% pública, entrará no mercado português no segmento expresso. Segundo comunicado do grupo Rangel, a até agora sua participada Rangel Expresso vai passar a designar-se Correos Express Portugal.Em comunicado, o grupo Rangel informa ter sido "aprovado pelo Conselho de Ministros em Espanha, o processo de compra de 51% do capital social da Rangel Expresso pelo Grupo Correos de Espanha", enquadrando-se esta aquisição "na prossecução do objetivo de assegurar uma oferta unificada a nível ibérico por parte da espanhola Correos Express, que permitirá entregas de encomendas em 24h em qualquer ponto da Península Ibérica, graças às infraestruturas de ambas as companhias".E é a estreia da internacionalização da Correos de Espanha.O grupo Rangel explica, ainda, que a Rangel Expresso contribui com 15% do negócio total da Rangel Logistics Solutions. Em 2018, a faturação do grupo atingiu os 175 milhões de euros. Com 23 mil clientes em cinco países – o mercado doméstico vale 85% do negócio –, a Rangel emprega 1.500 pessoas e gere 250 mil metros quadrados de operações logísticas.