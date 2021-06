CTT exigem 67 milhões ao Estado em processo arbitral

Os CTT avançaram esta sexta-feira com um processo de arbitragem contra o Estado português no qual exigem compensações no valor de 67 milhões de euros, anunciou a empresa liderada por João Bento em comunicado remetido à CMVM.O processo visa "apreciar as questões relacionadas com a sustentabilidade do atual Contrato de Concessão do Serviço PostalUniversal ("Contrato de Concessão" ou "Contrato"), nos anos de 2020 e 2021".A empresa refere que "segue assim o entendimento do Estado de que o mecanismo adequado para a resolução dasreferidas questões é a via arbitral, na sequência do pedido de constituição de uma comissão de negociação dirigido pelos CTT ao Governo em 25 de fevereiro de 2021".Os CTT reclamam compensações de "cerca de 23 milhões de euros" devido aos impactos da pandemia, "bem como das medidas públicas adotadas nesse contexto, à luz, em especial, das cláusulas do Contrato de Concessão que regulam a alteração das circunstâncias".Adicionalmente, a empresa pede ainda o pagamento de "cerca de 44 milhões de euros" pela decisão de prorrogação do Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal até 31 de dezembro deste ano."Os valores supramencionados correspondem aos montantes a que os CTT, com os dados disponíveis, consideram ter direito, estando sujeitos a atualização, apreciação e decisão no processo que agora se inicia", conclui o comunicado.