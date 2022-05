Empregados da SpaceX poderão vender ações da companhia para elevar avaliação até 125 mil milhões

Os empregados da SpaceX poderão vir a vender ações da empresa através de uma venda privada, de acordo com fontes próximas do tema, avançam o New York Post e a Bloomberg. Uma vez que a empresa de exploração espacial não é uma empresa cotada em bolsa, a venda seria feita de forma privada e a um grupo selecionado de compradores. De acordo com o New York Post, a operação deverá envolver apenas ações já existentes da empresa.



Estas fontes avançam que cada ação poderá ser vendida por 70 dólares, o equivalente a 66,47 euros, o que poderia ajudar a elevar a avaliação da SpaceX para os 125 mil milhões de dólares (118,7 mil milhões de euros ao câmbio atual).



Este valor por ação compara com a venda feita em outubro, por um valor ajustado de 56 dólares por ação da SpaceX, que subiu a avaliação da empresa para 100 mil milhões de dólares.

A possibilidade de Elon Musk, que de acordo com informações ao mercado, detém 44% das ações da SpaceX, integrar a lista de vendedores está a gerar curiosidade. Estas notícias são avançadas num momento em que o dono da SpaceX está envolvido na compra da rede social Twitter e à procura de fontes para financiar a aquisição.



Elon Musk ofereceu 44 mil milhões de dólares para comprar o Twitter. Neste momento, a venda está suspensa, depois de o magnata sul-africano referir que está a aguardar por dados concretos sobre a proporção de contas falsas e de spam no total de utilizadores do Twitter.



Esta segunda-feira, Musk abriu a porta a que a compra do Twitter fosse feita por um preço mais baixo do que os 54,2 dólares propostos até agora.