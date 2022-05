Musk diz que compra do Twitter está “temporariamente” suspensa. Ações afundam 15%

Elon Musk escolheu a rede social Twitter para anunciar que a aquisição está "temporariamente suspensa". A mensagem foi partilhada esta sexta-feira, com o dono da Tesla a justificar que a compra está suspensa devido a "detalhes pendentes que sirvam de apoio aos cálculos de contas de spam/falsas".

Elon Musk completa que está à espera de perceber se este tipo de contas representam efetivamente 5% dos utilizadores do Twitter ou não.



Este é mais um capítulo da novela de Elon Musk com o Twitter, depois de o magnata sul-africano ter anunciado a 14 de abril que pretende comprar a rede social por 54,2 dólares por ação, o que totaliza um valor de 44 mil milhões de dólares.

As ações do Twitter estão a reagir em queda a esta notícia antes da abertura do mercado. Os títulos da empresa estão a cair 15,48%, embora tenham chegado a tombar mais de 17% durante esta manhã.

Na sessão desta quinta-feira as ações da rede social já fecharam a cair 2,19%, ficando-se pelos 45,08 dólares - vários furos abaixo do valor que Musk está a oferecer para esta aquisição.



Restam agora as dúvidas sobre quanto tempo é que poderá demorar esta suspensão do negócio. Além disso, as regras do negócio ditam que, na eventualidade de Musk mudar de ideias e a compra cair por terra, Musk terá de pagar mil milhões de dólares. Também nesta rede social, Elon Musk partilhou uma atualização, onde diz ainda estar "comprometido com a aquisição".







Elon Musk justificou que pretende comprar o Twitter para "transformar" a rede social - plano que envolverá também a retirada da companhia de bolsa. Antes de avançar para a compra, Musk comprou uma participação de 9,2% no Twitter. Transformando-se num acionista de relevo na empresa, foi oferecido um cargo no conselho de administração da companhia, que foi entretanto recusado por Musk.



De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 215 mil milhões de dólares. Uma boa parte desta fortuna estará dependente das ações da Tesla, a fabricante de automóveis elétricos que Musk fundou em 2003.



O dono da Tesla e da SpaceX tem feito correr tinta com os planos e anúncios ligados à operação, nomeadamente depois de esta semana abrir a porta ao regresso de Donald Trump ao Twitter. Considerando que a suspensão permanente de Trump foi "insensata", ficou nas entrelinhas que a mudança de dono no Twitter poderá trazer uma menor carga de moderação na plataforma.



O ex-Presidente norte-americano está suspenso do Twitter de forma permanente desde janeiro de 2021, depois de a companhia considerar que o discurso usado pelo empresário na plataforma incitava à desordem. No início de janeiro, Trump descreveu como "patriotas" os envolvidos na invasão ao Capitólio.



(Notícia atualizada às 13:21)