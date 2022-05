Musk quer comprar Twitter a preço mais baixo. Ações apagam ganhos de um mês

Elon Musk pode mesmo ter suspendido a compra do Twitter para renegociar um novo preço. A especulação foi alimentada por uma declaração do empresário sul-africano durante uma conferência sobre tecnologia em Miami, onde este afirmou, citado pela Bloomberg, que a compra a um preço mais baixo "não está fora de questão".

Este anúncio acontece depois de, na passada sexta-feira, o autodenominado "imperador de marte" ter revelado que a aquisição da rede social está "temporariamente suspensa". O dono da Tesla justificou esta suspensão devido a "detalhes pendentes de apoio aos cálculos de contas spam/falsas".

Este é mais um capítulo da novela de Elon Musk com o Twitter, depois de o magnata sul-africano ter anunciado a 14 de abril que pretendia comprar a rede social por 54,2 dólares por ação, o que totaliza um valor de 44 mil milhões de dólares.

Ações apagam ganhos desde o primeiro capítulo da novela Musk

As ações do Twitter seguem a cair esta segunda-feira 7,7% para 37,58 dólares, ficando abaixo do patamar dos 39,91 dólares alcançados no início de abril, na última sessão antes de ser publicado um documento que dava conta que o empresário sul-africano era o maior acionista externo da rede social. Com este movimento, os títulos renovam mínimos de março.

Leia Também Musk pondera cobrar por contas comerciais e governamentais no Twitter

A queda mais expressiva dos títulos durante este período ocorreu na passada sexta-feira, quando as ações fecharam o dia a tombar 9,7%, depois de durante a sessão terem chegado a afundar cerca de 15%, registando a queda mais profunda desde 27 de outubro do ano passado.

Leia Também Em três dias Musk vendeu 8 mil milhões de dólares em ações da Tesla

Musk é um utilizador habitual do Twitter, local onde anuncia notícias sobre as suas empresas e onde deixa críticas a outras personalidades e companhias. Atualmente, Musk conta com 93 milhões de seguidores na rede social. O anúncio da intenção de compra da rede social pelo homem mais rico do mundo foi divulgado no dia 14 de abril.