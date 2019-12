Empresa pública chinesa tem o maior “default” em dólares em 20 anos

A Tewoo Group anunciou os resultados de uma reestruturação de dívida sem precedentes, com grande parte dos investidores a aceitarem perdas muito pesadas.





A empresa teve o maior "default" de uma emissão em dólares nos últimos vinte anos, entre empresas estatais da China, numa altura em que Pequim luta para conter o risco ao crédito e a economia está a abrandar.





"Esta é uma forma de definir um ‘default’ na nossa opinião", disse Ivan Chung, analista da Moody’s Investors, à Bloomberg.





A cotada da cidade portuária de Tianjin, no norte da China, disse que os investidores em títulos de dólares, que representam 57% do total de 1,25 mil milhões de dólares, concordaram em ser reembolsados apenas 37 a 67 cêntimos de dólar, dependendo do prazo de vencimento da dívida.





Cerca de 22,6% dos detentores desses títulos votaram na troca da sua dívida por novos títulos com cupões muito mais baixos.



O plano de reestruturação da dívida, o primeiro deste tipo para uma empresa estatal chinesa no mercado de títulos em dólar, surge antes do vencimento de uma emissão no valor de 300 milhões de dólares, a 16 de dezembro, uma das quatro emissões que fazem parte do plano de reestruturação da dívida da Tewoo.



O fracasso da Tewoo no mercado de títulos em dólares, o maior entre uma empresa chinesa desde o colapso da Guangdong International Trust and Investment em 1998, é um sinal de que a desaceleração económica está a limitar a capacidade de apoiar as empresas estatais mais fracas.