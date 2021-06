Francisco Calheiros: "Estamos a olhar para a TAP com grande preocupação"

O setor do turismo está preocupado com o futuro da TAP. A empresa é determinante para o turismo português e Francisco Calheiros lembra que ainda não se sabe que TAP vão ter. "Estamos a olhar para a TAP com grande preocupação", afirma.





Na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal sublinha que "enquanto o plano de reestruturação não for aprovado" não se sabe qual será o futuro da TAP.





"O que queremos é que a crise da TAP seja ultrapassada e o plano recuperação aprovado", adianta Francisco Calheiros.





Já quanto ao novo aeroporto, o líder dos patrões do turismo considera que, com a pandemia e a redução do número de visitantes, se perdeu uma oportunidade de ter o novo aeroporto pronto a tempo da recuperação do setor.