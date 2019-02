Pharol aprovou órgãos sociais. Oi volta a ter assento na administração

Os acionistas da Pharol aprovaram a nova lista para a composição do conselho de administração e da comissão de vencimentos para o triénio 2018-2020, o único ponto da agenda da assembleia-geral que decorreu esta sexta-feira e que já tinha sido adiado duas vezes.





Este ponto previa o alargamento do conselho de administração de 10 para 11 elementos, implicando ter mais um administrador por indicação da Oi. O nome de Avelino Cândido Rodrigues, que entra na nova lista, é o representante da Oi, como o Negócios já tinha noticiado.





Da proposta anterior para a nova, o outro novo nome apontado para integrar a administração da Pharol é o de Isabel Maria Ferreira Possantes Rodrigues Cascão, que já foi do Novo Banco. E deixa de constar Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigoso.





Os acionistas tinham decidido adiar a votação a 11 de janeiro devido ao anúncio feito pouco tempo antes do acordo entre a Oi e a Pharol para encerrar todos os litígios judiciais no Brasil e em Portugal. Como o acordo era recente, quiseram ter mais tempo para analisar o tema. O acordo ainda precisa da aprovação do juiz que está encarregue da recuperação judicial da Oi, o que até ao momento não aconteceu.