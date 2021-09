Maiores comercializadoras de energia mantêm preço da luz em 2021

Leia Também Preços da luz no mercado regulado voltam a subir em outubro

As principais comercializadoras de eletricidade não deverão aumentar os preços da luz em 2021. Segundo o Dinheiro Vivo , EDP Comercial, Galp, Iberdrola e Endesa, que representam mais de 93% do mercado livre, comprometem-se a não alterar os preços para os clientes domésticos até ao final do ano.As comercializadoras do mercado livre têm capacidade para acomodar as subidas do preço da energia do mercado grossista, que tem batido recordes quase diários. O mesmo não acontece com a comercializadora de último recurso, a SU Eletricidade, não pode fazer.A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta semana uma subida na tarifa de energia para os cerca de 933 mil clientes do mercado regulado, a segunda deste ano, após um aumento em julho. A subida será de 3% e terá um impacto na fatura dos consumidores que oscilará entre 1,05 e 2,86 euros.As garantias das comercializadoras sobre a manutenção dos preços em 2021 não se estendem a 2022. No próximo ano, as empresas admitem que poderão ter de refletir os aumentos no mercado grossista, como o Negócios já tinha adiantado