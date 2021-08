Restaurantes valem 80% do valor acumulado no IVAucher

Dos 21,2 milhões de euros que vão poder ser usados pelos consumidores no âmbito do programa IVAucher a partir do dia 1 de outubro, 80%, equivalente a 16,8 milhões de euros, tiveram origem na restauração, noticia este sábado o jornal Público.



Referindo dados fornecidos pelo Ministério das Finanças, a publicação adianta que o setor do alojamento é o segundo com mais peso, com 3,8 milhões de euros em IVA (18% do total), seguindo-se depois a cultura com 0,4 milhões de euros (2%).



De acordo com o jornal, os dados das Finanças dão nota de um aumento da quantidade de faturas com número de contribuinte face a junho de 2020, mas ainda abaixo do registado em 2019. No entanto, no caso do setor do alojamento a base de tributação (ligada ao valor das faturas emitidas) foi superior à registada em junho de 2019, o que levou a uma subida de 6% do IVA cobrado.



O saldo do IVA acumulado pelos contribuintes no programa IVAucher, de 21,2 milhões de euros, corresponde a um acréscimo de 48% face ao valor registado no mesmo mês de 2020 e apenas dois milhões de euros abaixo do cenário pré-pandemia, de junho de 2019, indicou ainda o ministério ao Público.