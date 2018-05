Sector da energia renovável atingiu 10,3 milhões de empregos em todo o mundo

O sector da energia renovável alcançou o ano passado cerca de 10,3 milhões de empregos em todo o mundo, superando a barreira dos 10 milhões pela primeira vez, de acordo com o relatório da Agência Internacional para a Energia Renovável (IRENA).



Mais de 500 mil novos empregos foram gerados pela área no ano passado, o que representa um aumento de 5,3% face a 2016, segundo o quinto relatório da agência.



Em 2017, os maiores empregadores do mundo no sector das energias renováveis foram a China, o Brasil, os EUA, a Índia, a Alemanha e o Japão. No total, estes países representaram mais de 70% dos empregos na área.



"A energia renovável tornou-se o pilar de uma economia em baixas emissões de carbono para os governos de todo o mundo, facto reflectido pelo crescente número de empregos criados no sector", disse Adnan Z Amin, director da IRENA, citado no relatório.



"Nos países em que as políticas são mais atraentes, os benefícios económicos, sociais e ambientais das energias renováveis são mais evidentes", acrescentou o director, citado no relatório.



No ano passado, a indústria de energia solar fotovoltaica empregava o maior número de pessoas, perto de 3,4 milhões de empregos, o que representa quase 9% do sector desde 2016. A China lidera o mercado de energia solar fotovoltaica com 2,2 milhões de empregos, um aumento de 13% face a 2016.



O sector da energia eólica registou uma ligeira diminuição o ano passado para os 1,15 milhões de empregos. A China corresponde a 44% do emprego global na energia eólica, seguida pela Europa (30%) e pela América do Norte (10%). Cerca de metade dos 10 principais produtores de energia eólica do mundo são europeus, de acordo com o relatório.



A Agência Internacional para a Energia Renovável (IRENA) espera que até 2050 sejam criados cerca de 28 milhões de empregos no sector das energias renováveis.