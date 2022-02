Sonae Sierra alia-se ao Ferreira num investimento de 42 milhões no Porto

A Sonae Sierra, o braço dos centros comerciais do grupo Sonae que está apostada no reforço do negócio de gestão de fundos de investimento e promoção imobiliária, formou uma "joint venture" com o grupo portuense Ferreira para construir um complexo de escritórios na Zona Empresarial do Porto, num investimento estimado em 42 milhões de euros.

Com 19 mil metros quadrados de área bruta de construção distribuídos por nove andares e 338 lugares de estacionamento subterrâneos, cada piso da torre de escritórios terá cerca de dois mil metros quadrados, "sem barreiras ou colunas, beneficiando ainda de varandas e de uma vista panorâmica de 360 graus", realça a Sonae Sierra, em comunicado.





Os promotores enfatizam que o novo empreendimento de escritórios da Invicta será "desenvolvido com uma linguagem arquitetónica contemporânea, da autoria da Broadway Malyan", e que o projeto foi concebido "mediante exigentes requisitos de sustentabilidade, de modo a proporcionar um elevado desempenho ambiental e energético, com altos níveis de conforto e consistente com as melhores práticas de ESG".

O licenciamento da obra "já está concluído", pelo que a Sonae Sierra e o grupo Ferreira preveem que a construção do complexo "inicie no segundo semestre de 2022" e que esteja concluída "até ao final do próximo ano".





"Este projeto enquadra-se no objetivo estratégico da Sonae Sierra de ser um ‘player’ chave na reconversão urbana e no desenvolvimento das cidades do futuro, através da promoção de projetos urbanos sustentáveis, diferenciadores e inovadores", começa por explicar Alexandre Fernandes, administrador da área de developments da Sonae Sierra.

"Num contexto de recuperação e dinamismo do mercado de escritórios do Porto, ambicionamos desenvolver um projeto único em termos de qualidade, dimensão e sustentabilidade. Estamos muito entusiasmados em desenvolver este projeto com o grupo Ferreira, um parceiro de reconhecida experiência e prestígio na promoção de projetos imobiliários", afirma Fernandes.

Já Rui d’Ávila, administrador do grupo Ferreira, considera que com "este projeto, o Porto e a Zona Empresarial do Porto consolidarão a sua presença no espaço internacional das cidades competitivas mais procuradas pelas empresas dinâmicas e de talento", pelo que "o grupo Ferreira continua a investir fortemente em Portugal e sobretudo na Área Metropolitana do Porto", enfatizando que "esta parceria com a Sonae Sierra, uma empresa de grande prestígio na Europa, acrescenta um enorme valor ao projeto".