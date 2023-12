Startup de inteligência artificial de Elon Musk quer angariar mil milhões de dólares

A xAI, a startup de inteligência artificial de Elon Musk, pretende angariar mil milhões de dólares (927 milhões de euros ao câmbio atual), numa altura em que o homem mais rico do mundo procura acompanhar o ritmo dos rivais, incluindo a OpenAI, Microsoft e Google na corrida para dominar esta área.A empresa já captou 135 milhões de dólares (125 milhões de euros) junto de investidores, mas procura, então, levantar mil milhões, de acordo com um documento submetido ao supervisor norte-americano do mercado de capitais (SEC, na sigla inglesa).A corrida para desenvolver inteligência artificial generativa têm-se intensificado com as gigantes tecnológicas de Silicon Valley a lutarem pelo domínio depois do sucesso do lançamento do ChatGPT da OpenAI em novembro do ano passado.Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX e dono da rede social X (ex-Twitter), foi um dos cofundadores da OpenAI em 2015, mas abandonou a empresa três anos depois.Em julho, criou a xAI e, no mês passado, a startup lançou o seu primeiro modelo de inteligência artificial, um "chatbot" com "uma veia rebelde" denominada de Grok, disponível apenas para um grupo restrito de subscritores "premium".No mês passado, Musk indicou que os investidores da plataforma iriam deter 25% da xAI.Apesar da aposta na nova ferramenta, Musk foi um dos que advertiu que a inteligência artificial pode ser "uma das maiores ameaças para a humanidade", tendo deixado clara a sua posição contra a forma como as "big tech" a têm abordado. Foi nesse sentido, aliás, no início do ano, um dos mil signatários de uma carta aberta que pedia "uma pausa, de pelo menos seis meses", no desenvolvimento de novos sistemas de inteligência artificial que queiram copiar e melhorar o que o GPT-4 - modelo de linguagem da OpenAI utilizado no ChatGPT - faz.