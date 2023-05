Zona Franca da Madeira: empresas esperam ordem do Fisco para restituir ajudas ilegais

Leia Também Zona Franca: Madeira quer negociar novo regime com aposta nas tecnológicas

Existem empresas com operação na zona Franca da Madeira entre 2007 e 2020 que foram identificadas como tendo beneficiado ilegalmente de apoios fiscais que, mais de dois anos depois, ainda aguardam as notificações finais da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para devolver ao Estado português as ajudas de IRC, avança, esta segunda-feira, o Público Segundo o jornal, até agora, a AT ainda só emitiu 125 liquidações de IRC (ordens de pagamento), quando, no total, tem de expedir 1.013 liquidações, correspondendo a uma por cada ano de tributação de cada empresa.O processo arrancou no verão passado, altura em que a AT começou a informar as 302 entidades visadas de que iriam ser chamadas a repor ajudas indevidas e, nessa primeira notificação, apresentava um projeto com as correções ao IRC.À luz do cronograma, explica o Público, devia começar a expedir as liquidações finais a 1 de outubro de 2022 e, a partir de 1 de janeiro deste ano, iniciar a instauração de processos de execução às que não repusessem os valores no prazo definido. Etapa que está, no entanto, atrasada, já que só algumas das notificadas originalmente receberam a ordem do fisco para pagar.