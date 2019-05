A EDP Renováveis registou lucros de 61 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, uma quebra de 35% face a igual período de 2018, revelou esta quarta-feira a empresa liderada por João Manso Neto em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) As receitas da empresa deslizaram 1%, para os 521 milhões de euros, menos sete milhões do que um ano antes.Já os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) avançaram 1%, fixando-se em 385 milhões de euros.Os analistas do BPI previam que a EDP Renováveis apresentasse lucros de 65 milhões de euros e um EBITDA de 385 milhões.Os resultados trimestrais foram penalizados pelo aumento de 80% nos custos financeiros, para 96 milhões de euros. A empresa justifica esta evolução com "a comparação anual impactada pelos 15 milhões de euros de ganhos contabilizados no primeiro trimestre de 2018 oriundos da venda de uma participação num projecto offshore no Reino Unido e pelos 7 milhões de euros derivados da implementação de IFRS16, juntamente com dívida média e taxas de juro mais elevadas dado diferente mix cambial".A dívida líquida cresceu 18%, ascendendo a 3.615 milhões de euros, tendo o investimento líquido aumentado 20%, para os 317,6 milhões de euros, impulsionado por investimentos financeiros no valor de 166,8 milhões de euros.Os custos operacionais da elétrica cresceram 1%, para 161,3 milhões de euros, refletindo o aumento de 14% nos custos com pessoal, que somaram 32,1 milhões de euros.No que respeita às operações em Portugal, as receitas recuaram 23,9%, para 76,2 milhões de euros, tendo o EBITDA descido 26,4%, fixando-se em 64,4 milhões.(notícia atualizada com mais informação às 08:32)