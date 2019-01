CBRE prevê que imobiliário comercial mantenha dinamismo em 2019

O mercado português do imobiliário comercial deverá manter este ano o forte dinamismo observado em 2018, indica a consultora CBRE, num comunicado divulgado esta segunda-feira, 7 de janeiro. O segmento dos escritórios deverá manter-se bastante dinâmico e a consultora antecipa um forte crescimento no setor dos hotéis.





A consultora irá apresentar este mês a sua análise mais detalhada às principais tendências do setor imobiliário em 2019, mas o responsável, citado no comunicado, antecipa já algumas das principais linhas esperadas para este ano.



"Ainda que seja difícil prever por quanto tempo mais este dinamismo se deve manter, a verdade é que a CBRE tem em carteira um conjunto de negócios bastante interessante para 2019", assinala Francisco Horta e Costa.



"Os escritórios continuarão a ser um dos setores mais fortes, esperando-se um forte crescimento do volume de transações no setor dos hotéis. O mercado pode ainda receber um impulso adicional mediante a aprovação de uma proposta de lei que introduza no nosso mercado as sociedades de investimento imobiliário semelhantes aos REITs (Real Estate Investment Trusts) ou às SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria)", refere.



"Em termos de ocupação, a nova tendência de escritórios será o pré-arrendamento, para fazer face à falta de oferta", avança o diretor-geral da CBRE.



No comércio, detalha, "o setor da restauração continua a registar um grande dinamismo, quer em centros comerciais como em comércio de rua, que em algumas zonas é sustentado pelo crescimento do turismo registado em Portugal."



"Impulsionado pela escassez da oferta, vamos assistir ao início da construção de alguns edifícios de escritórios, bem como de projetos residenciais de grande dimensão, nas cidades de Lisboa e Porto", refere ainda.



"Os investidores continuam a olhar para Portugal como um mercado onde ainda há muito para ser feito, e nós temos essa mesma convicção", conclui.

O diretor-geral da CBRE em Portugal, Francisco Horta e Costa (na foto), prevê que "em 2019 o mercado deverá continuar bastante ativo, já que Portugal continua no radar das multinacionais e dos investidores internacionais, que devem continuar a apostar no nosso país".Isto depois daquilo que classifica de "um ano excecional para o mercado imobiliário, e em particular para a CBRE".