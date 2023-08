Brasileiros reabrem o mais antigo hotel do Porto

Inaugurado em 1877, teve como hóspedes habituais grandes personalidades da cultura portuguesa do século XIX, como Camilo Castelo Branco Eça de Queirós, Guerra Junqueiro e Rafael Bordalo Pinheiro.

Situado na Rua da Fábrica, no coração do Porto, o Grande Hotel Paris é considerado o mais antigo da cidade, tendo sido adquirido, em maio de 2017, pelo grupo Stay Hotels, que é integralmente detido por fundos da Inter-Risco, a capital de risco que é controlada, desde o final do ano passado, pela sociedade brasileira Audere Investments, com sede em São Paulo.

Fechado para obras, o Grande Hotel Paris by Stay Hotels acaba de reabrir, agora com 79 quartos, após ter sido submetido a um extenso projeto de remodelação e expansão, tendo ganhado duas dezenas de quartos.

Ícone da "belle époque" em Portugal, incorpora referências culturais e literárias nas zonas públicas do hotel.

"Este projeto de reabilitação e ampliação é uma verdadeira celebração do passado cultural do Porto. O Grande Hotel Paris sempre foi um marco na cidade e estamos orgulhosos de trazer este empreendimento de volta à vida de todos os portuenses, às cidades do Porto e Paris", afirma Jorge Bastos, administrador da Stay Hotels, em comunicado.