Ferreira da Costa investe 18 milhões junto ao Bairro dos Músicos

Com atividade no Porto, em Lisboa e em Vila do Conde, cidade de origem da família fundadora da Fercopor, é junto à portuense Avenida da Boavista, onde construiu o seu primeiro edifício, em 1986, que a imobiliária dos Ferreira da Costa está a desenvolver a maioria dos seus projetos.

O novo projeto imobiliário, que está a nascer junto à Avenida da Boavista, na Rua de Ciríaco Cardoso, junto ao famoso Bairro dos Músicos, chama-se Pure e representa um investimento de 18 milhões de euros, avança a Fercopor, em comunicado.

Composto por "pouco mais de 30 apartamentos" T2 a T5 duplex, distribuídos por três edifícios interligados por arruamentos ajardinados, cada um com três pisos, o Pure terá casas com interiores até aos 262 metros quadrados e exteriores até aos 239 metros quadrados.

Com conclusão prevista para 2025, a comercialização em planta do Pure "será iniciada ainda este ano, a partir de 23 de Novembro".

"A inspiração na estética de Piet Mondrian [pintor neerlandês] trouxe a simetria e a pureza das linhas, enquanto a natureza marcou os tons e a vivência pura projetada para o empreendimento", enfatiza o arquiteto José Carlos Cruz, responsável pelo projeto.

O condomínio Pure "reforça ainda a carteira de investimentos e projetos da Fercopor na zona da Boavista, uma localização estratégica para a empresa", realça a imobiliária, recordando que, ainda este ano, foi apresentado o projeto Enlight, junto ao antigo Centro Comercial Dallas, em plena Avenida da Boavista, com 20 apartamentos, entre T1 a T4, ainda em fase de construção.

"As novidades não ficam por aqui, com a previsão de novos investimentos para a mesma zona da cidade do Porto – com oferta para habitação e escritórios", sinaliza a Fercopor.