Imo4build constrói Vila Nova na Circunvalação com T4 a 1,5 milhões

Responsável pelo conhecido empreendimento imobiliário Portas do Parque, situado junto ao Parque da Cidade do Porto, recentemente concluído, a Imo4build arranca agora com a construção de um novo condomínio residencial na cidade, desta vez junto à Estrada da Circunvalação, entre o Hospital da CUF e o CLIP – Oporto International School.

"Este empreendimento da autoria do arquiteto Rui Livramento tem início de construção previsto para julho de 2023, com conclusão de obra entre 18 a 24 meses", revela a Predibisa, a consultora responsável pela sua comercialização.

Implantado num lote de terreno com 2.677 metros quadrados, o projeto Vila Nova Parque é um condomínio fechado composto por 13 moradias, de tipologia T3 e T4.

De acordo com o site da Predibisa, os preços de venda do Vila Nova Parque oscilam entre 770 mil euros (T3 com 143 metros quadrados) e 1,5 milhões de euros (T4 com 229 metros quadrados).

"O projeto de arquitetura tem em consideração o núcleo rural em que se insere e procura estabelecer uma correta relação com a envolvente, nomeadamente no respeito pela cércea, nos materiais, na volumetria e no enquadramento paisagístico", realça Rui Livramento,que foi também o responsável pelo projeto de arquitectura do Portas do Parque.

Por outro lado, afiança Livramento, "o projeto de paisagismo prevê amplas áreas de coberto vegetal, que envolvem os quatro conjuntos de moradias", garantindo, ainda, que "a segurança, a questão ambiental e de eficiência energética têm também primordial importância, tendo sido adotadas soluções sustentáveis de climatização e produção de energia".

Em comunicado, sem revelar o valor do investimento no Vila Nova Parque, Ana Jordão, responsável pela promoção do projeto na Predibisa, reforça:"O Vila Nova Parque é efetivamente um condomínio pensado para viver em família com segurança."