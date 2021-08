Atena e 3T compram Hospital Particular de Almada a Colarinha

A "private equity" Atena Equity Partners e a 3T Portugal, que tem sede em Bruxelas, adquiriram o Hospital Particular de Almada (HPA), unidade hospitalar com oferta integrada de ambulatório na Margem Sul do Tejo, ao grupo

Jocolgest, do médico e empresário João Colarinha.

Trata-se da primeira operação concretizada pela "joint venture" criada pela Atena e a 3T dedicada a investimento na saúde, sobretudo na área hospitalar, avança a empresa em comunicado enviado às redações esta sexta-feira, 6 de agosto, sem revelar o valor da transação.

"A 3T Portugal acumula uma importante experiência de investimento na saúde privada, nomeadamente no British Hospital, na rede IMI e em unidades de hemodiálise. Por seu lado, a Atena Equity Partners é uma referência na área de ‘private equity’ em Portugal, como investimentos de sucesso em setores como a saúde, a educação e conhecimento, a tecnologia e a indústria, entre outros", enfatiza a empresa.

O projeto será liderado por uma equipa executiva de "gestores e empreendedores na área da saúde privada", nomeadamente por Eduardo Moniz (sócio na 3T Portugal e ex-CEO da British Hospital, IMI e CMR Sul) e por Luís Campanha (ex-administrador da Affidea), contando com a consultoria de Pedro de Albuquerque Mateus (ex-Luz Saúde e ex- CEO do Hospitais Privados da Lusíadas Saúde e atual CEO da Malo Clinic).





"Beneficiando das competências técnicas, operacionais e financeiras dos parceiros, o projeto estratégico para a unidade prevê a expansão da sua capacidade, alargando a oferta de valências clínicas, de cirurgia, internamento e atendimento permanente", avança a entidade compradora do HPA.

Objetivo: "Afirmar o HPA como o hospital privado de referência para a comunidade de Almada e concelhos limítrofes, e proporcionando aos seus clientes o acesso a cuidados médicos de excelência."





Para além de "consultas de diversas especialidades e ampla gama de meios complementares de diagnóstico", o HPA conta atualmente com unidades clínicas de imagiologia, medicina nuclear, atendimento médico não programado, a unidade de cirurgia ambulatória, medicina física e reabilitação e de exames de gastrenterologia.





A Atena Equity Partners é dona da rede de clínicas dentárias Malo, contando ainda no seu portefólio com a Simi (engenharia), a Prado Cartolinas da Lousã (papel) e a Wemold, que resultou da junção de um conjunto de sociedades de moldes (a Tecnifreza, a E&T e a Planitec).