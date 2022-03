Israelita Fortera “alive” num investimento de 500 milhões em Portugal

Fundado por Elad Dror e Nir Shalom, o grupo israelita Fortera entrou em 2015 em Portugal, onde tem uma série de projetos imobiliários em curso nas cidades do Porto, Gaia, Espinho e Braga, que inclui empreendimentos residenciais, de escritórios e hoteleiros, e que acaba de anunciar que pretende investir "500 milhões de euros, em cinco anos, em 1.000 novas habitações".

O anúncio surge a propósito da revelação de que irá implementar um novo conceito em todos os seus novos edifícios, que promete "revolucionar a forma como vivemos e pensamos a habitação, ao introduzir pela primeira vez em Portugal Alive by Fortera, com um investimento inicial de cerca de 115 milhões de euros", avança a Fortera, em comunicado.

O grupo israelita adianta que vai criar infraestruturas nos seus edifícios e introduzir o conceito "Alive by Fortera", que consiste "numa série de novos serviços e ‘amenities’ que facilitam a vida das pessoas, e vão de encontro a esta nova forma de estar: desde espaços de partilha de conhecimento, a atividades lúdicas, passando também por momentos de interação, espaços conjuntos para ‘coworking’, etc.", detalha.

Explica a Fortera que este novo conceito habitacional que "pretende criar sinergias, aproximar pessoas, e proporcionar uma habitabilidade plena no século XXI, lança mão da tecnologia e do desenvolvimento, e coloca-a ao serviço das pessoas", tendo também como objetivo "o desenvolvimento de contextos de proximidade e combate à solidão, ou seja, reduzir a solidão, aumentar a solidariedade, a interajuda e a segurança entre vizinhos".

"O ‘Alive by Fortrera’ vai revolucionar como as pessoas se relacionam nos edifícios que habitam, pois não falamos apenas de edifícios residenciais! Além da inovação, do conforto e da qualidade, criaremos um ambiente familiar entre condóminos, suportado pelas valências do edifício, um condomínio privado, que proporciona zonas de lazer para as crianças, áreas para o desporto e para o tão já falado ‘houseworking’, numa valência de interação comum entre condóminos", enfatiza Elad Dror, CEO do grupo Fortera.

Os primeiros empreendimentos promovidos pela Fortera que vão integrar este novo conceito situam-se em Gaia e Espinho.

O primeiro será o "Downtown Espinho", cujo edifício de habitações se chama Alive Espinho, com 84 frações e que comporta um investimento inicial de 15 milhões de euros; o segundo será o gaiense Alive Riverside, que terá cerca de 300 apartamentos e está orçado em 110 milhões de euros.

A empresa justifica o lançamento do conceito "Alive by Fortera" por ter identificado que, "com a pandemia, o paradigma habitacional mudou, e que a forma como se habitam as casas nunca mais será a mesma".

"Quisemos fazer evoluir os nossos edifícios nesse sentido e criar condições para as pessoas usufruírem do espaço com a capacidade de multifunções, mais precisamente por haver cada vez mais falta de ligações significativas entre vizinhos e percebemos a importância de criar relações, construir confiança, viver num ambiente seguro onde as pessoas se possam relacionar e ajudar mutuamente. Quisemos desenvolver uma ferramenta que ajude as pessoas a terem melhor qualidade de vida e melhores experiências", conclui Elad Dror.