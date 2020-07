Mapa: Bancos aumentam avaliação das casas apesar da pandemia. E no seu concelho?

O valor mediano a que os bancos avaliam as casas no âmbito do crédito à habitação voltou a subir no mês de maio deste ano, fixando-se em 1.114 euros por metro quadrado. Este valor representa um aumento de 8,9% face ao mesmo mês do ano passado e de 0,3% contra abril deste ano.





A avaliação bancária das habitações em Portugal atingiu assim um novo recorde em maio, superando o máximo histórico que já tinha sido atingido em abril, primeiro mês completo em que o efeito da pandemia se fez sentir na economia portuguesa.





Esta evolução mostra que a crise não está, para já, a afetar o valor das casas, sendo que na maioria dos concelhos com dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística a avaliação bancária subiu em maio face ao período homólogo e ao mês anterior.





Em oito concelhos, o aumento homólogo da avaliação bancária foi superior a 20%: Vizela, Portimão, Sines, Alcochete, Moita, Trofa, Vila Verde e Palmela.





Vizela registou a maior subida (27,4%), enquanto Portimão (7,2%) e Alcochete (13,3%) se destacam pelas subidas acentuadas face a abril.





Entre os pouco mais de 100 concelhos com dados disponíveis, apenas em sete se verificou uma descida da avaliação bancária entre maio do ano passado e maio deste ano. Em quase metade (47) as subidas foram de dois dígitos.





Já na variação entre abril e maio foram 32 os concelhos (quase um terço do total) onde se assistiu uma quebra na avaliação bancária.





A avaliação bancária aumentou 7,1% em termos homólogos em Lisboa e no Porto, mas na capital (único concelho do país com um preço por metro quadrado acima de 3.000 euros) registou-se uma descida de 2,9% face a abril.





No relatório publicado esta semana, o INE nota que, "dadas as circunstâncias excecionais" da pandemia da covid-19, "o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 19 mil, menos 21% que no mesmo período do mês do ano anterior".





No mapa em cima pode consultar o valor mediano a que os bancos avaliaram as casas em maio, no âmbito do crédito à habitação, em mais de 100 concelhos do país.