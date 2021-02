Mapa: Preço das casas desceu em 76 municípios. Veja o que aconteceu no seu

Os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram uma tendência de abrandamento nos crescimento dos preços das casas em Portugal durante o terceiro trimestre do ano, sendo que em muitos municípios a evolução já é negativa na comparação com o trimestre anterior e também com o terceiro trimestre de 2019.

O valor mediano das vendas de casas em Portugal ascendeu a 1.160 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2020 (considerando o conjunto dos 12 meses até setembro). Este valor representa uma subida de 2% em relação ao segundo trimestre de 2020 (12 meses até junho de 2020) e um aumento de 10,1% face a igual período do ano precedente (12 meses até setembro de 2019).





Nesta metodologia (a única em que o INE reporta os dados de todos os concelhos), os preços das casas desceram em 76 municípios na comparação com o trimestre anterior, estabilizaram em 14 e aumentaram em 212.





Na comparação homóloga (preço mediano nos 12 meses até setembro de 2020 contra preço mediano nos 12 meses até setembro de 2019) a descida de preços verificou-se em 56.

Entre os concelhos com aumentos nos preços de venda das casas, em 50 as subidas foram superiores a 10%, destacando-se Cuba, Fronteira e Alfândega da Fé, com agravamentos acima de 30% em cadeia e termos homólogos.





Nos concelhos com evolução negativa, destacam-se Mêda, Fornos de Algodres e Murça, com quedas em cadeia na ordem dos 30%.

Ao todo, os preços aumentaram a um ritmo homólogo superior a 30% em 10 municípios do Alentejo, em outros 10 do Norte e em oito do Centro. Esta taxa de crescimento verificou-se, ainda, em três municípios dos Açores e um da Madeira.

Preços descem em Lisboa

Se forem analisados apenas os três meses do terceiro trimestre (e não os 12 meses que terminam em setembro), a tendência de abrandamento é mais notória.

Neste caso, o preço mediano de venda de casas em Portugal foi de 1.168 euros por metro quadrado, uma redução de 1,6% face ao segundo trimestre e um aumento de 7,6% face a igual período de 2019.

Nas grandes cidades (com mais de 100 mil habitantes), o INE dá conta de uma desaceleração do ritmo de crescimento dos preços da habitação em 10 dos 24 municípios.

Destaque para o município de Lisboa, onde o valor mediano das casas vendidas se situou em 3.183 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2020 (tendo em conta apenas os três meses do terceiro trimestre), valor que representa uma quebra de 1,8% face a igual período de 2019.





Se forem tidos em conta os 12 meses até setembro, os preços praticamente estagnaram no terceiro trimestre na variação em cadeia (-0,03% para 3.375 euros) e subiram mais de 5% em termos homólogos.