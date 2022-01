Israelitas constroem hotel Azul com vistas para o Porto

Quase três anos depois de ter adquirido o terreno, com a pandemia a meter-se pelo meio e a adiar o arranque da obra, o grupo de capitais israelitas Fortera pretende arrancar no próximo mês com a construção do Azul Boutique Hotel.

Trata-se de uma unidade hoteleira de quatro estrelas que contará com 64 quartos, restaurante e uma vista panorâmica para o rio Douro e o centro histórico do Porto.

Situado na gaiense Rua General Torres, a meia centena de metros do tabuleiro inferior da ponte Luís I, o futuro Azul Boutique Hotel, orçado em aproximadamente uma dezena de milhões de euros, deverá ficar concluído durante o próximo ano.

É em Gaia que o grupo Fortera detém alguns dos seus maiores projetos imobiliários em Portugal, tendo em "pipeline" empreendimentos como o Skyline e o Riverside, num investimento previsto de mais de 100 milhões de euros.

Fundado por Elad Dror e Nir Shalom, o grupo Fortera entrou em Portugal em 2015, garantindo ter uma dúzia e meia de projetos imobiliários no nosso país, num investimento orçado em cerca de 400 milhões de euros, nas cidades do Porto, Gaia, Espinho e Braga.