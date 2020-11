WoW marca produção de chocolate em Gaia com ambição mundial

A 31 de julho passado abria, sem pompa nem circunstância, devido à crise pandémica, o World of Wine (WoW), o novo quarteirão cultural instalado nas antigas caves de vinho do Porto da Croft e da Taylor’s, no centro histórico de Gaia, que resultou de um investimento de 105 milhões de euros.

Promovido pelo grupo Fladgate, dono das marcas Taylor’s, Croft, Fonseca e Krohn, além de hotéis de luxo, nos 55 mil metros quadrados do WoW encontram-se instalados seis museus, nove restaurantes e cafés, lojas, uma escola de vinho, um espaço de exposições e vários espaços de eventos.

Leia Também WoW: viagem a um investimento de 105 milhões que abre dia 31 em Gaia

Um espaço que pretende celebrar a cultura, a gastronomia, a história e as indústrias da região Norte e de Portugal.

Entretanto, pouco mais de dois meses após a sua abertura, o WoW lançou no mercado esta quarta-feira, 4 de novembro, uma marca própria de chocolate, com produção na fábrica do Museu do chocolate. Chama-se Vinte Vinte.

Até ao final deste ano, o chocolate Vinte Vinte vai ser vendido unicamente nas lojas do WoW, devendo posteriormente expandir-se para pontos de venda em todo o país. Mas a ambição é global. "No decorrer de 2022, o WoW pretende ainda iniciar um plano de internacionalização da marca, levando os chocolates produzidos em Vila Nova de Gaia a todo o mundo", promete o seu produtor, em comunicado.

Porquê Vinte Vinte? "Os cacauzais nascem sobretudo num território circunscrito do planeta, a chamada faixa do cacau, que é precisamente uma área compreendida vinte graus a Norte do Equador e vinte graus a Sul do Equador. Como sabemos que o bom chocolate depende de um cacau de qualidade, a nossa marca chama-se Vinte Vinte porque é produzida inteiramente em Vila Nova de Gaia com cacau criteriosamente escolhido e colhido nos melhores ‘terroir’", explica Pedro Araújo, o mestre de chocolate responsável pela criação e desenvolvimento da marca.

O Vinte Vinte tem quatro gamas à venda - o Classic, o Fusion, o Cacau Intensity e o Grand Cru. A oferta da nova marca de chocolate contempla ainda caixas de bombons, latas com trufas (as clássicas e de Vinho do Porto Fonseca) e ainda cacau em "nibs" e em pó.