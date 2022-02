Taylor’s celebra jubileu de Isabel II com um “very very” a 490 euros a garrafa

Dono das marcas de vinho do Porto Taylor’s, Croft, Fonseca e Krohn, dos hotéis The Yeatman (Gaia), Infante Sagres (Porto) e Vintage House (Pinhão), e do gaiense World of Wine (WoW), o grupo The Fladgate Partnership é liderado pelo britânico Adrian Bridge, que incorporou a primeira divisão de guardas da rainha de Inglaterra e vive em Portugal desde 1994.

Para comemorar o jubileu de platina de Isabel II, assinalando 70 anos de reinado da monarca, a Taylor’s acaba de lançar o Taylor’s Very Very Old Tawny Port Platinum Jubilee, que é apresentado na clássica garrafa fosca dos "tawnies" de idade da Taylor’s, numa caixa de madeira de faia.

"Esta edição limitada de duas mil garrafas vai estar disponível na loja das Caves Taylor’s, durante o mês de março, com o preço de 490 euros", revela a Taylor’s, em comunicado.





Tendo o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) aprovado, no mês passado, uma nova categoria especial de Vinho do Porto, o "Very Very Old Tawny Port", o agora lançado pela Taylor’s é "o primeiro nesta categoria", garante a empresa.

"Para celebrar este aniversário sem precedentes, a Taylor’s, detentora do alvará real de fornecedor de Vinho do Porto a HM Queen Elizabeth II, decidiu engarrafar o Taylor’s Very Very Old Tawny Port. Este excecional vinho do Porto é elaborado a partir dos melhores vinhos das nossas extensas reservas de vinhos velhos, que têm estado a envelhecer em cascos de carvalho, desde que a rainha sucedeu ao trono, atestando silenciosamente o extraordinário reinado de Isabel II como a monarca com o reinado mais longo da história britânica", enfatiza Adrian Bridge.

"Estamos muito satisfeitos por nos associarmos a uma comemoração tão excecional com o lançamento de um vinho do Porto único. Este é o vinho perfeito para fazer um brinde à rainha Isabel II", afiança o líder do grupo The Fladgate Partnership e diretor-geral da Taylor’s.