Bosch procura 100 voluntários para testar tecnologia inovadora em Braga

Presente em Portugal desde 1911, onde conta com perto de 6.300 trabalhadores e fatura 1,8 mil milhões de euros, o grupo alemão tem fábricas em Aveiro, Ovar e em Braga, cidade onde a Bosch Car Multimedia emprega cerca de 3.200 pessoas e tem uma intensa atividade em Investigação e desenvolvimento (I&D).

Ora, é precisamente em Braga que a Bosch procura agora 100 voluntários para um teste de tecnologia inovadora em motociclos.

A centena de participantes "terão a oportunidade de fazer parte de um conjunto de testes realizados a algumas das tecnologias que estão a ser desenvolvidas num projeto inovação em parceria com a Universidade do Minho (UMinho), que visa dar respostas ao futuro da mobilidade conectada em veículos de duas rodas", avança a multinacional germânica em comunicado enviado às redações, esta quarta-feira, 22 de setembro.

"Através da utilização de um simulador de motociclos instalado em laboratório vai ser possível realizar uma experiência similar à condução real de uma mota, ao mesmo tempo que o condutor é exposto a diferentes situações de perigo", explica a Bosch.

"Queremos desafiar as pessoas a virem fazer parte deste projeto de investigação e, assim, ajudar a Bosch neste processo de encontrar novas soluções que melhorem a experiência de utilização de motociclistas perante as novas oportunidades proporcionadas pela tecnologia V2X - comunicação entre veículos, pessoas e infraestruturas", afirma Ricardo Pessoa, gestor de projeto da Bosch Car Multimedia.

"Estamos a trabalhar para uma mobilidade mais segura e confortável a partir de Braga para o mundo, e esta é também uma oportunidade para estes participantes darem o seu contributo para aquele que será o futuro da mobilidade", acrescenta Pessoa.

A experiência será realizada "num ambiente imersivo com recurso a uma tela de projeção curva de grandes dimensões, onde diferentes cenários serão utilizados para testar a perceção do condutor face a avisos de perigo comunicados a partir de diversos dispositivos de interação homem-máquina, nomeadamente avisos sonoros, sinais hápticos e sinais visuais projetados num ecrã instalado num capacete".

Os ensaios vão decorrer na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, no Campus de Azurém. em Guimarães, sendo que cada participante será convocado para um teste que terá a duração aproximada de 60 minutos e deverá realizar-se no próximo mês.

Os requisitos para participação neste ensaio são ter experiência na condução de motas e estar na faixa etária entre os 20 e os 60 anos. Os interessados podem inscrever-se no site, até ao dia 15 de outubro.