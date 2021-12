Bosch vai investir 28 milhões e criar 125 empregos com a U.Porto

O novo projeto conjunto de inovação da Bosch e a Universidade do Porto (U.Porto), inserido no âmbito da mobilidade inteligente, chama-se Theia - Automated Perception Driving, representa um investimento de 28 milhões de euros e prevê a criação de 55 novos postos de trabalho no grupo alemão em Portugal e o envolvimento de mais de 70 investigadores da instituição universitária.

"O Theia tem como objetivo o desenvolvimento de soluções para melhorar as capacidades sensoriais dos veículos autónomos, através de algoritmos de perceção baseados nos dados recolhidos pelos seus sensores", revela a Universidade do Porto, em comunicado.

Leia Também Bosch vai recrutar mais 90 engenheiros para Braga

A escolha desta universidade para o desenvolvimento de novas soluções para a tecnologia usada nos carros autónomos "coloca Portugal no mapa das principais inovações a nível da mobilidade inteligente e do futuro", realça a instituição liderada por António de Sousa Pereira.

Leia Também Bosch procura 100 voluntários para testar tecnologia inovadora em Braga

"Entre outros pontos, este projeto de inovação vai contribuir para que sejam garantidas as condições de segurança necessárias para a utilização dos veículos autónomos. A ideia é que estes sejam capazes de prever e inclusive ‘escolher’ cenários face ao obstáculo/problema identificado, graças às melhorias dos sensores integrados", explica a U.Porto.





Em declarações ao Negócios, o representante da Bosch em Portugal promete que o grupo germânico vai continuar a apostar nestas parcerias para desenvolver os seus projetos na área da inovação.

Leia Também Bosch investe 15 milhões para ampliar fábrica de Braga

"Não temos dúvidas que estas parcerias são a chave para impulsionar a inovação, o desenvolvimento científico e a criação de emprego qualificado. É por isso que continuaremos a trabalhar no sentido de promover estas relações que são sinónimo do reconhecimento da qualidade do talento e da dinâmica do ecossistema de investigação e desenvolvimento que existe em Portugal", afirma Carlos Ribas.

A cerimónia de assinatura do contrato de investimento entre a Bosch, a Universidade do Porto e a AICEP deverá contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e dos Secretários de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, e da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

Além de Costa, Ribas e o reitor, a sessão contará, também, com a intervenção de Stephan Höenle, administrador da área de negócios de condução autónoma da Bosch.





(Notícia atualizada às 13:12)