Progrow angaria 2,9 milhões. Objetivo é duplicar equipa e expandir

A Progrow captou 2,9 milhões de euros, numa ronda de investimento liderada pela Lince Capital, juntamente com a HCapital Partners e a Portugal Ventures.O objetivo é acelerar o desenvolvimento de produto, o recrutamento e a estratégia de expansão, de acordo um comunicado da empresa enviado às redações. Ao mesmo tempo a Progrow pretende "afirmar-se como um hub de inteligência operacional, aumentando a capacidade da plataforma em extrair valor dos dados que recolhe"."Nos próximos dois anos ambiciona duplicar a equipa e expandir para novos mercados", revela ainda o mesmo documento.A startup portuguesa que transforma qualquer posto de trabalho ou equipamento industrial online e que quer "democratizar" a digitalização industrial totaliza, com esta ronda de investimento, 4,2 milhões de euros angariados.De acordo com Marco Tschan Carvalho, CEO da Growplatform, empresa detentora da proGrow, a digitalização é uma inevitabilidade para as empresas, explicando que "já não se trata apenas de otimizar a eficiência operacional, as empresas têm cada vez mais a missão de reduzirem a sua pegada ecológica".Já Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital, explica que "a Progrow transforma este processo de monitorização que é tipicamente bastante demorado, heterogéneo e pouco fiável, num processo homogéneo, conectado e fiável" e que este investimento reforça a aposta em empresas "que vêm responder às necessidades de um mercado com elevado potencial de expansão".