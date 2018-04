EY compra agência de marketing digital StepValue

A EY comprou a agência de marketing digital StepValue com o objectivo de "verticalizar e complementar os serviços de consultoria". Na sequência do negócio fechado por valores não revelados pelas partes envolvidas, esta equipa constituída por 12 profissionais já foi integrada na área de "advisory" da multinacional.

Fundada em Fevereiro de 2007 depois de uma viagem a Londres para frequentar um curso de formação em SEO ("Search Engine Optimization"), a agência digital tinha no portefólio mais de 300 projectos executados ao longo de uma década para marcas de referência no mercado português, como a EDP, Navigator, Esporão, TAP, Montepio ou Mota-Engil.

"A incorporação da StepValue é um passo importante na consolidação da nossa oferta no mercado nacional através da prestação de serviços complementares no âmbito digital, uma área em que temos vindo a investir fortemente nos últimos anos, em virtude da transformação digital que estamos a viver", referiu João Alves, country managing partner da EY Portugal, citado numa nota de imprensa em que diz "[sentir] hoje, mais do que nunca, que os clientes necessitam de apoio nesta temática".

A equipa, que trabalhava na sede instalada no Parque das Nações, já transitou para os escritórios centrais da EY no país, localizados na Avenida da República, em Lisboa. Ligado desde sempre à comunicação e ao web marketing, com passagens pela Inapa e pela antiga Portucel Soporcel, o fundador e partner da StepValue, Paulo Silva, passou este mês a director executivo na multinacional de auditoria e assessoria fiscal, de transacções e de gestão.

Entre os serviços especializados prestados pela empresa agora incorporada na EY estão a auditoria de marketing digital, criação de presença online, produção de conteúdos digitais, gestão de social media e de campanhas direccionadas para gerar vendas, a segmentação do consumidor online ou a definição de métricas e avaliação de resultados.