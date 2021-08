Facebook é alvo de nova queixa. FCT quer que empresa venda Instagram e Whatsapp

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FCT) apresentou uma reclamação corrigida contra o Facebook no tribunal federal esta quinta-feira. A empresa de Mark Zuckerbeg é acusada de violar a lei "antitrust" e de manter um monopólio ilegal por causa da aquisição das rivais Instagram e Whatsapp.



A queixa é, na verdade, uma nova versão da reclamação original que já tinha sido feita pela FCT em dezembro, no âmbito do processo judicial iniciado contra o Facebook. O juiz James Boasberg, do tribunal do Distrito de Columbia nos Estados Unidos, disse em junho que a queixa original não provou que o Facebook tinha poder de monopólio no mercado de redes sociais.



Nas alegações feitas pode ler-se que "depois de repetidas tentativas fracassadas de desenvolver recursos digitais inovadores, o Facebook decidiu, em vez disso, recorrer a um esquema ilegal ao comprar as rivais para eliminar a concorrência".

A Comissão Federal de Comércio dos EUA pede agora ao tribunal que exija ao Facebook a venda do Instagram, que tinha sido comprado em 2012 por mil milhões de dólares, e do Whatsapp, comprado em 2014 por 19 mil milhões de dólares.