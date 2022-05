Twitter não planeia abdicar do preço acordado com Musk

Leia Também Musk quer comprar Twitter a preço mais baixo. Ações apagam ganhos de um mês

A administração do Twitter planeia manter inalterado o valor de 44 mil milhões de dólares para a venda da empresa a Elon Musk, conforme o acordo preliminar alcançado, noticia o Financial Times.A indicação consta de um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) horas após o CEO da Tesla ter afirmado que a compra da rede social "não poderia avançar" sem que o Twitter fosse capaz de certificar o número de contas falsas."O Twitter está comprometido em completar a transação pelo preço acordado", indica a empresa.Na segunda-feira, Musk indicou que um preço mais baixo "não estava fora de questão". O empresário sul-africano troçou no Twitter do CEO da rede social, Parag Agrawal, por não conseguir apresentar provas do número de contas falsas.As ações da rede social têm negociado abaixo dos 54,20 dólares oferecidos por Musk mas na segunda-feira sofreram um tombo para 37,39 dólares, mínimo de cerca de dois meses.