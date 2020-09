Acionistas aprovam bónus de meio milhão ao CEO da Ryanair, apesar da revolta

Michael O'Leary, CEO da Ryanair, vai receber um bónus de 458 mil euros. A decisão foi aprovada esta quinta-feira na assembleia geral de acionistas, numa altura em que a empresa tem anunciado prejuízos e grandes reduções no número de voos, devido à atual pandemia.No entanto, esta foi uma aprovação constestada, uma vez que cerca de um terço dos acionistas votaram contra a atribuição deste bónus, precisamente devido à atual situação financeira delicada da empresa.Em agosto, a companhia aérea cortou 50% dos voos programados devido a novas restrições impostas à circulação por parte de vários países, graças ao novo aumento na propagação do coronavírus.Este está a ser um ano difícil para todo o setor e a Ryanair não foge à regra. No segundo trimestre deste ano, a empresa anunciou um prejuízo de 183 milhões de euros.Ainda assim, de acordo com o relatório da empresa, o salário base de O'Leary e o bónus anual foram reduzidos para metade neste ano, devido à pandemia.