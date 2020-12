Governo admite maiores cortes de salários na TAP para reduzir despedimentos

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garante que o Governo está disponível para avaliar propostas que lhe cheguem dos sindicatos que representam trabalhadores da TAP como alternativas aos despedimentos previstos, que totalizam 2.000.





Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o governante refere que recebeu já uma proposta do sindicato dos pilotos para uma maior redução salarial, face aos 25% que estão previstos no plano de reestruturação da companhia, que será avaliada.





Pedro Nuno Santos avisa, contudo, que a TAP tem de reduzir o número de efetivos porque no futuro não serão necessários e tem de cortar de forma estrutural a massa salarial para ganhar competitividade face aos seus principais concorrentes.





Quando a companhia voltar a ter necessidade de contratar, refere o ministro, os novos trabalhadores terão ordenados mais baixos e menos regalias.



Como alternativa ao despedimento, o plano de reestruturação da TAP prevê trabalho em part time, rescisão por mútuo acordo, licença sem vencimento e reformas antecipadas.





Relativamente às reformas antecipadas o ministro revelou que a medida poderá abranger apenas 200 trabalhadores, até porque "dificilmente conseguiremos ir para baixo dos 60 anos" de idade.





Pedro Nuno Santos adiantou ainda que não será necessário mudar a lei para avançar com as reformas antecipadas a partir do momento em que seja emitida a declaração em como a TAP está em situação económica difícil.