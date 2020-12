Portugália pode vir a contratar pilotos da TAP

A Portugália, que juntamente com a TAP SA está integrada no plano de reestruturação apresentado a Bruxelas, não terá nenhum despedimento, estando sim previsto um reforço do pessoal nos próximos anos.





Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o ministro das Infraestruturas admite que poderão ser contratados para a Portugália, que tem hoje cerca de 700 trabalhadores, pilotos da TAP, não através de uma passagem direta mas se for possível, por lei, privilegiando nas novas contratações quem tiver experiência na TAP.

De acordo com o plano entregue quinta-feira pelo Governo a Bruxelas, a Portugalia vai duplicar a frota, passando a ter 26 aviões Embraer, "o que nos vai permitir fazer um preço mais competitivo, abaixo das companhias de bandeira, ainda que acima das "low cost", diz Pedro Nuno Santos. Com salientou, entre umas e outras "há um segmento de mercado que não está suficientemente explorado".





"A Portugália, ao conseguir fazer um preço mais competitivo, vai aumentar a possibilidade de termos rotas a partir do Porto ou Faro viáveis que hoje não são feitas pela TAP. É uma das estratégias para termos operações financeiramente viáveis a partir de outros aeroportos portugueses e explorar algum ponto a ponto", disse.





Tendo luz verde de Bruxelas, o plano de restruturação da TAP já vai ser executado pela nova equipa diretiva. O ministro Pedro Nuno Santos já tem um preferido, mas prefere não adiantar nomes.



O ministro espera que a aprovação da Comissão Europeia aconteça em fevereiro.