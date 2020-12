Pedro Nuno Santos: Plano de reestruturação faz “o striptease” da TAP

O ministro justificou a não entrega no Parlamento do draft do plano de reestruturação entregue a Bruxelas com o facto de conter “matéria da máxima sensibilidade para o negócio da TAP e para os seus concorrentes”.

