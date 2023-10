Espanhol Axel vai abrir hotéis LGBTQ+ no Porto e na Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Tudo começou com um sonho... Abrir um hotel voltado para o mundo LGBTQ+, a minha comunidade. Um ambiente cosmopolita e tolerante onde o ambiente, a diversidade e o respeito são valorizados. A construção do Axel Hotel Barcelona, inaugurado em 2003, foi o início de um projeto que, nos 20 anos de existência, se tornou o que hoje é uma rede hoteleira", afirma Juan Juliá, fundador e presidente do grupo Axel.

Seguiu-se a abertura do Axel Hotel Berlin (Alemanha), em 2009 naquela que foi a sua primeira incursão fora de Espanha.

Atualmente, a rede hoteleira voltada para o público LGBTQ+ é constituída por uma dezena de hotéis – seis em Espanha, dois na Alemanha, um nos Estados Unidos (Miami) e outro em Havana (Cuba).

"A estes destinos iremos adicionar quatro novos hotéis, um na ilha da Madeira (Portugal), outro em Valência, outro em Bilbau e outro hotel no Porto (Portugal) com inauguração prevista para 2024-2025", anuncia o grupo Axel no seu site.

Entretanto, o CEO do grupo catalão revelou que o futuro Axel Hotel Porto ficará localizado em plena Avenida dos Aliados, também conhecida por "sala de visitas da Invicta", terá 80 quartos e vários espaços de lazer, gastronomia e relaxamento, estando previsto um "lounge bar", restaurante, área de bem-estar com "fitness" e spa, além de um "sky bar" na cobertura, marca inconfundível da marca.

A chegada do Axel ao Porto, num investimento estimado em um milhão de euros, será em regime de exploração, através de um contrato de arrendamento com o proprietário do imóvel, um "family office" português que o grupo espanhol não quis identificar.

Albert Olivé, que não detalhou a operação funchalense, adiantou que a abertura do Axel Hotel Porto está prevista para 2025, pretendendo tornar-se no ponto de encontro da comunidade LGBTQ+ na Invicta, que é considerada uma das melhores cidades "gay friendly" do país.

O grupo Axel prevê fechar o ano em curso com uma faturação de 45 milhões de euros, cifra que, a concretizar-se, representará um crescimento de 21% face ao ano passado.

"Apesar da situação incerta do período pós-pandemia e do atual contexto de inflação em que nos encontramos, os nossos números reforçam a consolidação do nosso modelo de negócio, tendo reativado o nosso plano de expansão para continuar a crescer nos principais mercados nacionais e internacionais", afirmou Olivé.