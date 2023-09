Três amigos israelitas convertem antiga fábrica de sabão do Porto num hotel

Em 1881, a poucos passos do Mercado do Bolhão, no logradouro de dois edifícios que tinham sido propriedade de várias famílias nobres ao longo dos séculos, o empresário galego Vítor Maria Martins fundava a Saboaria do Bolhão, que funcionou durante várias décadas e que ficou conhecida pela produção do sabão Offenbach.

2017: "Atraídos pela beleza e potencial de Portugal", três amigos de infância que cresceram em Jerusalém aterravam no Porto, onde fundaram uma marca focada no desenvolvimento, operação e gestão de boutique hotéis.

Uri e Hillel decidiram mesmo mudar-se para a Invicta, enquanto Amir continua a visitar Portugal com frequência.

O Tamar, nome do grupo do jovem trio israelita, começou por abrir o Laranjais, projeto de apartamentos turísticos na Rua do Almada, até que, após visitarem "mais de cem edifícios na cidade, encontraram o tal".

Desde sempre fascinados por propriedades históricas, os amigos e cofundadores do Tamar depararam-se com as ruínas dos dois edifícios onde, em tempos, funcionou a Saboaria do Bolhão, reconhecendo de imediato o seu valor.

"Estávamos em 2018, lembro-me de que já nem tinham telhado e de que a natureza se tinha apoderado do espaço. Assim que nos percebemos do seu carácter industrial e da sua história, ficamos inspirados e quisemos voltar a contá-la", explica Uri Maeir.

E foi assim que partiram para a conversão das ruínas da icónica Saboaria do Bolhão num hotel boutique de cinco estrelas, o Saboaria, que é constituído por 28 apartamentos - divididos por três pisos e dois edifícios adjacentes - de dimensão generosas (entre 30 e 75 metros quadrados).

Pormenor do novo cinco estrelas do Porto: todos os apartamentos têm um tapete de ioga.

"Boa comida, marcas locais, empreendedores criativos e pessoas amigáveis"

Os edifícios abraçam um pequeno jardim com SPA e piscina aquecida, contando ainda com um espaço dedicado a produtos tradicionais portugueses.

"Podemos encontrar desde artigos vintage, peças de joalharia, cerâmicas e cestaria de autor a produtos de beleza orgânicos e muitas peças únicas e especiais. Cerca de 95% dos produtos são portugueses, artesanais e produzidos manualmente", explica a curadora e responsável pela marca portuense Flórida.

Nomes de artesãos portugueses como Teresa Branco, Eduarda Coquet e Liavali Coquet juntam-se aos livros de Inês Dorey ou Hotel Weekend, sendo este último um dos poucos produtos internacionais disponíveis, tal como as caixas produzidas a partir de conchas da Indonésia.





O Saboaria disponibiliza ainda um cardápio de tratamentos baseados na biocosmética, fitoterapia e aromaterapia.

"O projeto homenageia a antiga fábrica de sabonetes que ocupava as imediações do complexo, mas também ao melhor que Portugal tem para oferecer: boa comida, marcas locais, empreendedores criativos e pessoas amigáveis", remata Uir Maeir - sem revelar o valor do investimento - em declarações ao Negócios.

Com novos projetos hoteleiros em estudo, Uir Maeir promete que, "através de localizações estratégicas e atendimento personalizado", o Tamar continuará a trazer "para o século XXI o encanto dos edifícios antigos sem perder de vista o seu património".