Hotéis da Sonae Capital retomam a 15 de maio: “Tróia e Lagos são destinos seguros”

A Sonae Capital, que também tem três hotéis no Porto, está a preparar a retoma de atividade das unidades Aqualuz Troia, Troia Residence e Aqualuz Lagos, com campanhas que apostam no mercado nacional.

"Tróia e Lagos são destinos recomendados como seguros, longe de multidões e com serviços ajustados à nova realidade social", garante a Sonae Capital, que marcou para 15 de maio a retoma de atividade dos seus hotéis Aqualuz Troia, Troia Residence e Aqualuz Lagos, com campanhas que "apostam no mercado nacional e em novas formas de viajar após o confinamento obrigatório da população".

Para além de assegurarem todos critérios de higiene e segurança impostos pelo Turismo de Portugal para a obtenção do selo "Clean & Safe", a Sonae Capital avança, em comunicado, que está a desenvolver "um conjunto de medidas complementares que reforçam a garantia de segurança sanitária e procedimentos de higiene" nestas três unidades hoteleiras.

Tudo isto "para que os portugueses aproveitem Portugal com a garantia de segurança", afiança.

"A retoma no sector do turismo será uma mensagem de liberdade e de partilha após um momento difícil do ponto de vista socioeconómico. A hotelaria tem o dever de criar novas soluções e propostas vantajosas que permitam a realização das férias em segurança e com tranquilidade", afirma Isabel Tavares, diretora de marketing para a hotelaria da Sonae Capital.

A mesma gestora salienta que os três hotéis estão a preparar campanhas que privilegiam as reservas directas, para assim reforçar a segurança sanitária.

O comunicado da Sonae Capital - empresa controlada maioritariamente pela Efanor, "holding" da família Azevedo – não faz qualquer referência aos restantes três hotéis que explora (o Porto Palácio Hotel, o The Artist e o The House, todos no Porto).





Tem também em curso o desenvolvimento de uma nova unidade em Lisboa, no edifício da estação ferroviária de Santa Apolónia, tendo anunciado em fevereiro passado que assinou um contrato para a instalação da sua quarta unidade hoteleira no Porto, que irá ocupar o edifício de seis pisos do número 145 da sala de visitas da cidade, como é conhecida a Avenida dos Aliados, mesmo colocado ao cinco estrelas Monumental Palace.