Vila Galé contrata 150 para ter hotéis a “funcionar em pleno” no verão

O grupo Vila Galé acaba de abrir um processo de recrutamento para reforçar as equipas dos 27 hotéis que detém em Portugal, num total de 150 vagas, entre funções operacionais e de liderança.

Empregado de mesa, cozinheiros, copeiros, empregados de andares, assistentes de direção, chefes e subchefes de restaurante e governantes. Estas são algumas das funções para as quais o segundo maior grupo hoteleiro português está a contratar, através do site.

"Teremos todos os hotéis a funcionar em pleno este verão e estamos a apostar no reforço das equipas a nível nacional, tanto com ofertas para quem procura emprego a tempo inteiro, como em regime de part-time", aponta o administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida.

Entre os benefícios acenados pelo grupo que soma mais de 8.000 quartos em unidades turísticas do Douro ao Algarve, além de uma dezena no Brasil, estão prémios anuais de produtividade e seguro de saúde após o primeiro ano de integração na empresa, formação contínua, descontos em serviços do grupo ou a "hipótese de mobilidade entre Portugal e Brasil".

Em meados de maio, o gestor do Vila Galé dizia ao Negócios acreditar que este iria ser "um verão melhor do que o de 2020", com uma taxa de ocupação média estimada de 60% nesse período. O administrador antecipava receber, sobretudo, clientes portugueses, mas também espanhóis, dada a proximidade e a possibilidade de viajar de carro".