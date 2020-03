A Arábia Saudita não lançou o caos apenas no mercado petrolífero. Quase todos os ativos cotados estão a reagir de forma extrema à opção do maior produtor de petróleo do mundo de entrar numa guerra de preços com a Rússia.

Com o colapso da OPEP+, que nos últimos quatro anos controlou os preços do petróleo, a Arábia Saudita vai aumentar a produção, admitindo atingir níveis recorde. Além disso, reduziu os preços do petróleo, para inundar o mercado com o seu petróleo e roubar clientes à Rússia e outros produtores que não alinharam no corte da produção.

Como era de esperar, o petróleo reagiu com uma queda abrupta. As cotações do Brent chegaram a descer mais de 30% e a negociar na casa dos 30 dólares por barril, na maior queda desde a Guerra do Golfo em 1991.

Mas as bolsas também estão a sofrer com a jogada de alto risco dos sauditas. Depois de duas semanas de quedas acentuadas devido à propagação do coronavírus à escala global, os futuros sobre os índices apontam para mais um dia de quedas violentas nos mercados acionistas.

Os futuros sobre o S&P500 afundam 4,74%, apontando para uma abertura de vermelho carregado esta segunda-feira em Wall Street. A negociação chegou a estar suspensa depois da queda atingir o limite máximo de 5%. Na sexta-feira os índices norte-americanos ainda ensaiaram uma recuperação acentuada, passando de quedas a rondar os 4% para fecharem com uma desvalorização em torno 1%.



Nas bolsas europeias o dia também deverá ser negro. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 (50 maiores cotadas da Zona Euro) estão a cair 4,4%.