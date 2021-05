Nos e Jerónimo Martins em ex-dividendo pressionam bolsa nacional

O PSI-20 abriu a cair 0,26% para 5.117,96 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro em queda e duas sem variação. Na Europa os índices seguem pouco alterados.

O índice português está a ser pressionado sobretudo pela Nos e Jerónimo Martins, que negoceiam a partir de hoje sem direito ao dividendo que as cotadas vão distribuir aos acionistas.

A Jerónimo Martins, que vai pagar 28,8 cêntimos por ação, está a ceder 1,43% para 15,195 euros. Já a Nos desvaloriza 6,82% para 3,006 euros, por estar a descontar o dividendo de 27,8 cêntimos.





Ainda a pressionar o PSI-20 estão as ações da EDP Renováveis (-0,3% para 20,18 euros), enquanto BCP (+0,48% para 0,1264 euros) e EDP (0,42% para 4,728 euros).

A Mota-Engil avança 0,64% para 1,412 euros depois de ter anunciado que o aumento de capital de até 150 milhões de euros decorre de 10 a 25 de maio.



A Altri valoriza 0,15% para 6,57 euros depois de ter anunciado que a empresa e a sua subsidiária para as energias renováveis GreenVolt celebraram com a V-R Europe um Memorando de Entendimento (MoU), com natureza não vinculativa, que materializará a internacionalização da empresa de energias renováveis liderada por Manso Neto.