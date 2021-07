PSI-20 abre em alta no dia em que o BCP regressa aos ganhos

A notícia da venda tinha sido adiantada em abril deste ano, mas na altura a empresa portuguesa não tinha adiantado os dados finais sobre a percentagem a ser vendida neste projeto, a fundos geridos pela Greencoat Capital,



emitiu um montante de 150 milhões de euros de dívida com maturidade em 2026 para cumprir vários objetivos ligados à sustentabilidade, entre os quais a redução da pegada de carbono e aumento de consumo de eletricidade de fontes renováveis.

Depois de negociar três sessões consecutivas em queda, o BCP consegue hoje regressar aos ganhos - o primeiro da semana - ainda que de forma tímida, numa manhã em que o índice PSI-20 abriu a valorizar 0,47% para os 5.058,62 pontos, em linha com o sentimento registado nas congéneres europeias.O banco liderado por Miguel Maya, que perdeu fôlego na reta inicial desta semana, consegue uma valorização de 0,37% para os 13,53 cêntimos por ação. Ainda assim, desde os máximos atingidos no dia 18 de maio, o BCP desvalorizou cerca de 21%.No setor da energia, a EDP Renováveis está a valorizar 0,20% para os 19,58 euros por ação, depois de ter comunicado a vendaA EDP vai valorizando 0,72% para os 4,502 euros por ação e a Nos ganha 0,54% para os 2,972 euros.A empresa de Miguel AlmeidaFora do PSI-20, as ações da Cofina, dona do Jornal de Negócios e Correio da Manhã, estão a valorizar 4% para os 26 cêntimos por ação, depois de ontem ter anunciado a conclusão da