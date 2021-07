Leia Também Último dia que ações da Altri garantem acesso ao IPO da Greenvolt

Considerando o intervalo de valores mínimo e máximo avançado para a oferta, a operação poderá ficar avaliada, caso as ações sejam colocadas a 4,25 euros, em 504 milhões de euros (sem o "greenshoe"). No cenário mais otimista, com atribuição do "greenshoe" e considerando a avaliação mais elevada (de 5 euros) atinge os 581 milhões.

A oferta tem por base um aumento de capital de 130 milhões de euros (até 30.588.235 ações), destinada a investidores institucionais, ao qual acresce uma tranche de 56 milhões em espécie, reservada aos acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt (11.200.000 ações).





"greenshoe option", que dá a oportunidade aos investidores de comprarem mais 15% de ações do que o previsto (aproximadamente 4.588.235 ações) no período de 30 dias após o início do IPO. Se a procura dos investidores cobrir esse volume na totalidade, o preço da operação passa a ser de 149.499.998,56 milhões de euros, exluindo a parte destinada à V-Ridium. Tudo somado, a nova empresa da bolsa nacional poderá levantar até 205.499.998,56 milhões de euros nesta operação.

A oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) da Greenvolt será estendida por dois dias, com o "book building" da operação a terminar na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, e não esta quinta-feira, como inicialmente agendado. Já a estreia em bolsa deverá acontecer na quinta-feira da próxima semana, dia 15. A empresa diz que este prolongamento visa permitir a realização de reuniões com institucionais."A Greenvolt, após consultar o BNP PARIBAS e o CaixaBank, S.A., enquanto coordenadores globais conjuntos, decidiu prolongar o período de roadshow e de book-building aplicável à oferta descrita no Prospeto até ao dia 12 de julho de 2021 para permitir a realização de reuniões entre investidores e a administração da Greenvolt durante o mencionado roadshow", adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).De acordo com o novo calendário, a fixação de preços das ações - cujo intervalo indicativo foi fixado entre 4,25 e 5 euros - será realizada a 13 de julho, sendo conhecidos os resultados da operação e realizada a liquidação financeira das ações no dia seguinte. A estreia da nova cotada na bolsa de Lisboa está agendada para 15 de julho.O IPO contempla ainda uma